Villarreal - Real Madrid en directo

¡GOOOOOOOOOOOOL!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE KYLIAN MBAPPÉ!!!!! Villarreal 1-2 REAL MADRID. ¡¡Doblete de Kylian Mbappé!! Los merengues pisan el último tercio, teniendo la paciencia de abrir el juego de dentro hacia fuera. Lucas Vázquez recibe abierto, buscando apoyarse en corto con Brahim Díaz. El pase no es bueno, Pape Gueye no logra interceptarlo y la pelota viaja hasta la frontal para que Mbappé encuentre el fondo de las mallas con un disparo colocado al que no llega Diego Conde.