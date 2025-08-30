Alavés - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 3
30 de Agosto de 2025 17:00 .h
Descanso - Min. 48
1
1
Min. 45'+3''
Final primera parte, Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Johnny Cardoso tras botar una falta.
Min. 45'+2''
Falta de Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés).
Min. 45'+2''
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. 42''
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 39''
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha tras botar una falta.
Min. 38''
Moussa Diarra (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Falta de Moussa Diarra (Deportivo Alavés).
Min. 38''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 35''
Mano de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dávid Hancko.
Min. 31''
Remate rechazado de Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carles Aleñá.
Min. 29''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 29''
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 29''
Carlos Vicente (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 27''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Facundo Garcés.
Min. 24''
Remate fallado por Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 22''
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 22''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 20''
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Julián Alvarez después de un pase en profundidad.
Min. 18''
Remate fallado por Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Moussa Diarra con un centro al área.
Min. 15''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Clément Lenglet intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
Mano de Carles Aleñá (Deportivo Alavés).
Min. 14''
¡Gooooool! Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1. Carlos Vicente (Deportivo Alavés) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 12''
Penalti a favor del Deportivo Alavés. Nahuel Tenaglia sufrió falta en el área.
Min. 12''
Penalti cometido por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 12''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Clément Lenglet.
Min. 11''
Toni Martínez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 9''
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Jonny (Deportivo Alavés).
Min. 7' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Deportivo Alavés 0, Atlético de Madrid 1. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra derecha tras un contraataque.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 3''
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento