Alavés - Barcelona en directo

Min. 83''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Álvaro Cortés.
Min. 82''
Álvaro Cortés (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 82''
Min. 81''
Abde Rebbach (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 81''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 81''
Min. 80''
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Carlos Protesoni sustituyendo a Victor Parada.
Min. 79''
Cambio en Barcelona, entra al campo João Cancelo sustituyendo a Alejandro Balde.
Min. 79''
Se reanuda el partido.
Min. 79''
El juego está detenido (Barcelona).
Min. 74''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 74''
Min. 73''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Aitor Mañas intentó un pase en profundidad pero Ángel Pérez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 72''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 72''
Toni Martínez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 68''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 68''
Min. 67''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Antonio Blanco intentó un pase en profundidad pero Toni Martínez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 67''
Remate rechazado de Antonio Blanco (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 65''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Falta de Antonio Blanco (Deportivo Alavés).
Min. 64''
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Pablo Ibáñez sustituyendo a Denis Suárez.
Min. 64''
Cambio en Deportivo Alavés, entra al campo Aitor Mañas sustituyendo a Ibrahim Diabate.
Min. 64''
Remate fallado por Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pedri.
Min. 62''
Cambio en Barcelona, entra al campo Pedri sustituyendo a Marc Casadó.
Min. 62''
Cambio en Barcelona, entra al campo Ferran Torres sustituyendo a Roony Bardghji.
Min. 62''
Cambio en Barcelona, entra al campo Xavi Espart sustituyendo a Pau Cubarsí.
Min. 60''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 59''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 59''
Falta de Ibrahim Diabate (Deportivo Alavés).
Min. 58''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 58''
Falta de Antonio Blanco (Deportivo Alavés).
Min. 58''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 58''
Min. 55''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Ángel Pérez.
Min. 55''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Abde Rebbach.
Min. 51''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ibrahim Diabate (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Abde Rebbach con un centro al área.
Min. 47''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Denis Suárez intentó un pase en profundidad pero Nahuel Tenaglia estaba en posición de fuera de juego.
Min. 46''
Marcus Rashford (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 46''
Falta de Marcus Rashford (Barcelona).
Min. 46''
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. '
Empieza segunda parte Deportivo Alavés 1, Barcelona 0.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Deportivo Alavés 1, Barcelona 0.
Min. 45'+1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Deportivo Alavés 1, Barcelona 0. Ibrahim Diabate (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Antonio Blanco con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Alejandro Balde.
Min. 42''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Antonio Blanco.
Min. 39''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 39''
Ibrahim Diabate (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Remate rechazado de Ángel Pérez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Antonio Blanco.
Min. 31''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Falta de Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés).
Min. 30''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde la banda izquierda que sale rozando el larguero. Asistencia de Marc Casadó.
Min. 27''
Roony Bardghji (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Falta de Ángel Pérez (Deportivo Alavés).
Min. 26''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Alejandro Balde.
Min. 26''
Falta de Roony Bardghji (Barcelona).
Min. 26''
Victor Parada (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Álvaro Cortés.
Min. 21''
Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 21''
Remate fallado por Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ángel Pérez con un centro al área.
Min. 18''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Ville Koski.
Min. 18''
Remate rechazado de Marc Casadó (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dani Olmo después de un pase en profundidad.
Min. 16''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Min. 15''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Ángel Pérez (Deportivo Alavés).
Min. 14''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Min. 14''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 14''
Jon Guridi (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Remate fallado por Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jon Guridi con un centro al área.
Min. 11''
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Roony Bardghji con un centro al área.
Min. 10''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Ville Koski.
Min. 10''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marc Casadó.
Min. 8''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jules Koundé con un centro al área.
Min. 7''
Remate fallado por Roony Bardghji (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 5''
Roony Bardghji (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 5''
Min. 4''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 4''
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Dani Olmo.
Min. 1''
Remate rechazado de Ibrahim Diabate (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Antonio Blanco con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento