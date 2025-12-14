Alavés - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 16
14 de Diciembre de 2025 21:00 .h
Descanso - Min. 48
0
1
Min. 45'+3''
Final primera parte, Deportivo Alavés 0, Real Madrid 1.
Min. 45'+3''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Jon Pacheco.
Min. 45'+2''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 45'+2''
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45'+1''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
Min. 45'+1''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Vinícius Júnior.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 43''
Lucas Boyé (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 43''
Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 41''
Jon Pacheco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Valde.
Min. 38''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 38''
Jonny (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 36''
Abde Rebbach (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 34''
Remate rechazado de Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 31''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 31''
Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 29''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. 27''
Mano de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 27''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.
Min. 27''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Valde.
Min. 24' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Deportivo Alavés 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Jude Bellingham tras un contraataque.
Min. 21''
Calebe (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Victor Parada estaba en posición de fuera de juego.
Min. 18''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Falta de Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés).
Min. 17''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Jude Bellingham.
Min. 11''
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 8''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Federico Valverde tras botar una falta.
Min. 7''
Se reanuda el partido.
Min. 6''
El juego está detenido debido a una lesión Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 6''
Victor Parada (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 6''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
Falta de Victor Parada (Deportivo Alavés).
Min. 6''
Calebe (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.
Min. 4''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 2''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Pablo Ibáñez intentó un pase en profundidad pero Abde Rebbach estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento