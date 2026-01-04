Alavés - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 18
04 de Enero de 2026 18:30 .h
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Falta de Antonio Blanco (Deportivo Alavés).
Min. 18''
Falta de Josip Brekalo (Real Oviedo).
Min. 18''
Jonny (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Antonio Sivera.
Min. 16''
Remate fallado por Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Calebe.
Min. 15''
Remate rechazado de Calebe (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Antonio Blanco.
Min. 13''
Remate fallado por Federico Viñas (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rahim Alhassane.
Min. 10''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 10''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 10''
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 9''
Falta de Antonio Blanco (Deportivo Alavés).
Min. 7''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Youssef Enríquez.
Min. 4''
Falta de Denis Suárez (Deportivo Alavés).
Min. 4''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 3''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 3''
Denis Suárez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
David Costas (Real Oviedo) remata al larguero, remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Josip Brekalo con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 2''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Antonio Blanco.
Min. 1''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Carles Aleñá (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento