Athletic Club - Barcelona en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 27
07 de Marzo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 65
0
0
Min. 66''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 66''
Falta de Andoni Gorosabel (Athletic Club).
Min. 64''
Min. 64''
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 62''
Cambio en Barcelona, entra al campo Fermín López sustituyendo a Dani Olmo.
Min. 62''
Cambio en Barcelona, entra al campo Raphinha sustituyendo a Marcus Rashford.
Min. 62''
Cambio en Barcelona, entra al campo Robert Lewandowski sustituyendo a Ferran Torres.
Min. 58''
Remate fallado por Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 58''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dani Vivian.
Min. 57''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 57''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 57''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 55''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 55''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 55''
Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).
Min. 54''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dani Vivian.
Min. 53''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Robert Navarro.
Min. 50''
Alejandro Rego (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 50''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 50''
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
Min. 50''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).
Min. 49''
Remate fallado por Pau Cubarsí (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Marcus Rashford con un centro al área.
Min. 48''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Alex Berenguer.
Min. 47''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 46''
Fuera de juego, Athletic Club. Alejandro Rego intentó un pase en profundidad pero Iñaki Williams estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza segunda parte Athletic Club 0, Barcelona 0.
Min. 45''
Cambio en Barcelona, entra al campo Pedri sustituyendo a Marc Bernal.
Min. 45''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Oihan Sancet sustituyendo a Selton Sánchez.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Athletic Club 0, Barcelona 0.
Min. 45'+4''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Andoni Gorosabel.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Marcus Rashford con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aymeric Laporte.
Min. 43''
Min. 43''
Alejandro Rego (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Fuera de juego, Athletic Club. Robert Navarro intentó un pase en profundidad pero Iñaki Williams estaba en posición de fuera de juego.
Min. 41''
Se reanuda el partido.
Min. 40''
El juego está detenido debido a una lesión Aymeric Laporte (Athletic Club).
Min. 39''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 39''
Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 38''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 38''
Selton Sánchez (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 37''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 37''
Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Falta de Aymeric Laporte (Athletic Club).
Min. 32''
Fuera de juego, Athletic Club. Selton Sánchez intentó un pase en profundidad pero Robert Navarro estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31''
Falta de Marcus Rashford (Barcelona).
Min. 31''
Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 29''
Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Dani Olmo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 26''
Fuera de juego, Athletic Club. Adama Boiro intentó un pase en profundidad pero Selton Sánchez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24''
Fuera de juego, Athletic Club. Adama Boiro intentó un pase en profundidad pero Alex Berenguer estaba en posición de fuera de juego.
Min. 20''
Remate fallado por Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 18''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 18''
Falta de Selton Sánchez (Athletic Club).
Min. 10''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Robert Navarro sustituyendo a Unai Gómez debido a una lesión.
Min. 10''
Fuera de juego, Barcelona. Lamine Yamal intentó un pase en profundidad pero Dani Olmo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Se reanuda el partido.
Min. 8''
El juego está detenido debido a una lesión Selton Sánchez (Athletic Club).
Min. 6''
Remate fallado por João Cancelo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Dani Olmo tras un saque de esquina.
Min. 6''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Unai Simón.
Min. 3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Iñaki Williams (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área.
Min. 3''
Remate fallado por Unai Gómez (Athletic Club) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Alex Berenguer tras botar una falta.
Min. 2''
Min. 2''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Fuera de juego, Barcelona. Marcus Rashford intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
Min. 1''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por João Cancelo.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento