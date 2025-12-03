Athletic Club - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 19
03 de Diciembre de 2025 19:00 .h
1ª parte - Min. 9
0
1
Min. 16''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 16''
Falta de Dani Vivian (Athletic Club).
Min. 14''
Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Nico Williams con un centro al área.
Min. 13''
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 12''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alex Berenguer.
Min. 10''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 10''
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
Min. 7' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Athletic Club 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha. Asistencia de Trent Alexander-Arnold tras un contraataque.
Min. 5''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Unai Simón.
Min. 5''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 4''
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Antonio Rüdiger con un pase de cabeza.
Min. 1''
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 1''
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento