Athletic Club - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 12
09 de Noviembre de 2025 14:00 .h
1ª parte - Min. 24
1
0
Min. 25' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Athletic Club 1, Real Oviedo 0. Nico Williams (Athletic Club) remate con la izquierda escorado desde la izquierda por el centro de la portería. Asistencia de Aymeric Laporte.
Min. 24''
Selton Sánchez (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 22''
Remate fallado por Aymeric Laporte (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 21''
Min. 20''
Remate rechazado de Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Selton Sánchez.
Min. 20''
Min. 19''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de David Costas (Real Oviedo).
Min. 12''
Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha escorado desde la izquierda que sale rozando el larguero tras un saque de esquina.
Min. 12''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 12''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gorka Guruzeta.
Min. 11''
Remate parado por bajo a la izquierda. David Carmo (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 10''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 10''
Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).
Min. 9''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Salomón Rondón.
Min. 8''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Nacho Vidal.
Min. 8''
Min. 7''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Selton Sánchez.
Min. 6''
Fuera de juego, Real Oviedo. David Costas intentó un pase en profundidad pero Salomón Rondón estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Unai Simón.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento