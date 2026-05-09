Atlético de Madrid - Celta de Vigo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 35
09 de Mayo de 2026 18:30 .h
1ª parte - Min. 19
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Min. 20''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Robin Le Normand sustituyendo a José María Giménez debido a una lesión.
Min. 19''
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 19''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
Min. 18''
Se reanuda el partido.
Min. 18''
El juego está detenido debido a una lesión Borja Iglesias (Celta de Vigo).
Min. 17''
Remate rechazado de Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Núñez.
Min. 16''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Óscar Mingueza.
Min. 15''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Óscar Mingueza intentó un pase en profundidad pero Pablo Durán estaba en posición de fuera de juego.
Min. 12''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remata al larguero, remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 10''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 10''
Óscar Mingueza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Falta de Fer López (Celta de Vigo).
Min. 8''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 8''
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Marcos Llorente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
Falta de Williot Swedberg (Celta de Vigo).
Min. 6''
Remate rechazado de Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 5''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
Min. 3''
Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).
Min. 3''
Yoel Lago (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcos Alonso.
Min. '
Empieza primera parte.
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Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento