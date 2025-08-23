Atlético de Madrid - Elche en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 2
23 de Agosto de 2025 19:30 .h
1ª parte - Min. 23
1
1
Min. 24''
Falta de Rodrigo Mendoza (Elche).
Min. 24''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Se reanuda el partido.
Min. 22''
El juego está detenido debido a una lesión Rafa Mir (Elche).
Min. 22''
John Donald (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 20''
Corner,Elche. Corner cometido por Robin Le Normand.
Min. 20''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 20''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 17''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Affengruber.
Min. 17''
Falta de Rodrigo Mendoza (Elche).
Min. 17''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Elche 1. Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Álvaro Rodríguez tras un contraataque.
Min. 14''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Matías Dituro.
Min. 14''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Thiago Almada.
Min. 13''
Remate rechazado de Álvaro Rodríguez (Elche) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Germán Valera.
Min. 11''
Remate fallado por Rafa Mir (Elche) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pedro Bigas.
Min. 8' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Elche 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dávid Hancko.
Min. 7''
Remate fallado por Rodrigo Mendoza (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Álvaro Núñez.
Min. 4''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 4''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Germán Valera (Elche).
Min. 1''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento