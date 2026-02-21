Atlético de Madrid - Espanyol en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 25
21 de Febrero de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 9
0
1
Min. 19''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 19''
Marko Dmitrovic (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 17''
Falta de Clemens Riedel (Espanyol).
Min. 16''
Remate fallado por Jofre Carreras (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kike García.
Min. 15''
Remate fallado por Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 14''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Tyrhys Dolan.
Min. 11''
Se reanuda el partido.
Min. 11''
El juego está detenido debido a una lesión Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 10''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 8''
Fuera de juego, Espanyol. Fernando Calero intentó un pase en profundidad pero Kike García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 0, Espanyol 1. Jofre Carreras (Espanyol) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería tras un contraataque.
Min. 6''
Remate rechazado de Jofre Carreras (Espanyol) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Tyrhys Dolan con un centro al área.
Min. 5''
Falta de Pol Lozano (Espanyol).
Min. 5''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 5''
Kike García (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 5''
Falta de Dávid Hancko (Atlético de Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento