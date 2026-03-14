Atlético de Madrid - Getafe en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 28
14 de Marzo de 2026 16:15 .h
Descanso - Min. 47
1
0
Min. 45'+3''
Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Getafe 0.
Min. 45'+2''
Fuera de juego, Getafe. Luis Vázquez intentó un pase en profundidad pero Kiko Femenía estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álex Baena.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate fallado por Marc Pubill (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Koke.
Min. 43''
Fuera de juego, Getafe. Mauro Arambarri intentó un pase en profundidad pero Kiko Femenía estaba en posición de fuera de juego.
Min. 39''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
Min. 37''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juan Iglesias.
Min. 36''
Se reanuda el partido.
Min. 35''
El juego está detenido debido a una lesión Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 34''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Domingos Duarte (Getafe).
Min. 30''
Obed Vargas (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Djené Dakonam (Getafe).
Min. 29''
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remata al poste derecho, remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras un contraataque.
Min. 27''
Falta de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 27''
Juan Iglesias (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 26''
Fuera de juego, Getafe. Zaid Romero intentó un pase en profundidad pero Luis Vázquez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 26''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 26''
Djené Dakonam (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 25''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 24''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Zaid Romero.
Min. 24''
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde la banda derecha. Asistencia de Koke.
Min. 17''
Juego peligroso de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 17''
Zaid Romero (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Fuera de juego, Getafe. Domingos Duarte intentó un pase en profundidad pero Luis Vázquez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Getafe 0. Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha.
Min. 4''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 4''
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
Min. 4''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Luis Vázquez (Getafe).
Min. 2''
Remate fallado por Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Koke tras un saque de esquina.
Min. 2''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Zaid Romero.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento