Atlético de Madrid - Levante en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 12
08 de Noviembre de 2025 18:30 .h
1ª parte - Min. 7
0
0
Min. 8''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
Min. 7''
Min. 6''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dávid Hancko después de un pase en profundidad.
Min. 5''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pablo Barrios con un centro al área.
Min. 4''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Marcos Llorente intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremy Toljan.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento