Atlético de Madrid - Rayo Vallecano en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 6
24 de Septiembre de 2025 21:30 .h
1ª parte - Min. 5
0
0
Min. 6''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Javi Galán estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
Min. 3''
Óscar Valentín (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento