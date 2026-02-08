Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 23

08 de Febrero de 2026 18:30 .h

Prepartido - Min. 18:30

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

0

0

Real Betis

Real Betis

Riyadh Air Metropolitano

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

1 Parte
Atlético de Madrid
Real Betis
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Atlético de Madrid - Real Betis en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Geca Sport