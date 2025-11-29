Atlético de Madrid - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 14
29 de Noviembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 30
2
0
Min. 31''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Koke intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
Min. 30''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Salomón Rondón.
Min. 29''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nacho Vidal.
Min. 25' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Real Oviedo 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo por el centro de la portería.
Min. 25''
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dávid Hancko con un centro al área.
Min. 24''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Santiago Colombatto.
Min. 20''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Nahuel Molina.
Min. 16' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Oviedo 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Dávid Hancko.
Min. 13''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 12''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nacho Vidal.
Min. 11''
Se reanuda el partido.
Min. 11''
El juego está detenido debido a una lesión Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 10''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Alexander Sørloth.
Min. 8''
Remate fallado por Salomón Rondón (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nacho Vidal.
Min. 7''
Se reanuda el partido.
Min. 7''
El juego está detenido debido a una lesión David Costas (Real Oviedo).
Min. 7''
Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
Min. 7''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Clément Lenglet.
Min. 6''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 6''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Salomón Rondón (Real Oviedo).
Min. 5''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 3''
Falta de Leander Dendoncker (Real Oviedo).
Min. 3''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
David Costas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 2''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento