Barcelona - Alavés en directo

Min. 41''
Min. 39''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 39''
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Remate fallado por Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Abde Rebbach con un centro al área tras botar una falta.
Min. 36''
Marc Bernal (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 36''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 36''
Calebe (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 33''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Falta de Denis Suárez (Deportivo Alavés).
Min. 32''
Abde Rebbach (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 32''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 32''
Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).
Min. 31''
Se reanuda el partido.
Min. 30''
El juego está detenido debido a una lesión Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 28''
Remate rechazado de Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 26' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Deportivo Alavés 1. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Raphinha.
Min. 25''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Nahuel Tenaglia estaba en posición de fuera de juego.
Min. 25''
Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Min. 24''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Joan García.
Min. 24''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jonny (Deportivo Alavés) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Abde Rebbach.
Min. 23''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 23''
Falta de Victor Parada (Deportivo Alavés).
Min. 23''
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 23''
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
Min. 20''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 20''
Denis Suárez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Se reanuda el partido.
Min. 18''
El juego está detenido debido a una lesión Gerard Martín (Barcelona).
Min. 12''
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Lucas Boyé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11''
Min. 11''
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Deportivo Alavés 1. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Robert Lewandowski.
Min. 7''
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Dani Olmo con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 7''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 7''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.
Min. 7''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 5''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 5''
Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).
Min. 5''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 5''
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
Min. 4''
Min. 4''
Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la izquierda escorado desde la izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Denis Suárez tras un contraataque.
Min. 1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 0, Deportivo Alavés 1. Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Victor Parada tras un saque de esquina.
Min. 1''
Remate rechazado de Victor Parada (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 1''
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento