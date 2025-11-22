Barcelona - Athletic Club en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 13
22 de Noviembre de 2025 16:15 .h
1ª parte - Min. 8
1
0
Min. 14''
Fuera de juego, Athletic Club. Íñigo Ruíz de Galarreta intentó un pase en profundidad pero Aymeric Laporte estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Remate fallado por Aymeric Laporte (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
Min. 14''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Ferran Torres.
Min. 14''
Remate rechazado de Unai Gómez (Athletic Club) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área.
Min. 13''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 12''
Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Oihan Sancet.
Min. 9''
Remate rechazado de Unai Gómez (Athletic Club) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Oihan Sancet.
Min. 8''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Fermín López.
Min. 8''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pau Cubarsí.
Min. 6''
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 6''
Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Athletic Club 0. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 3''
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
Min. 2''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aymeric Laporte.
Min. 2''
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 2''
Fuera de juego, Athletic Club. Yuri Berchiche intentó un pase en profundidad pero Nico Williams estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento