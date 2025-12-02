Barcelona - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 19
02 de Diciembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 40
1
1
Min. 41''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 41''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 41''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Raphinha con un pase de cabeza.
Min. 39''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 39''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 38''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 36''
¡Penalti fallado! Disparo fuera de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha que se va alto y por la izquierda.
Min. 35''
Penalti a favor del Barcelona. Dani Olmo sufrió falta en el área.
Min. 35''
Penalti cometido por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 33''
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 30''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Pablo Barrios.
Min. 29''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. 28''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Koke intentó un pase en profundidad pero Nahuel Molina estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Remate fallado por Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Raphinha.
Min. 26' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Atlético de Madrid 1. Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pedri después de un pase en profundidad.
Min. 24''
Corner,Barcelona. Corner cometido por José María Giménez.
Min. 23''
Remate fallado por Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Gerard Martín.
Min. 22''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 22''
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. 22''
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 22''
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
Min. 21''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 20''
Decisión del VAR: Gol Barcelona 0-1 Atlético de Madrid (Álex Baena).
Min. 19' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 0, Atlético de Madrid 1. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Nahuel Molina tras un contraataque.El gol ha subido al marcador tras la revisión del VAR
Min. 17''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).
Min. 17''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 17''
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 16''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 16''
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Pedri.
Min. 14''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Koke sustituyendo a Johnny Cardoso debido a una lesión.
Min. 14''
Min. 14''
El juego está detenido debido a una lesión Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 13''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. 13''
Min. 13''
El juego está detenido (Barcelona).
Min. 12''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 9''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Robert Lewandowski.
Min. 9''
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 8''
Min. 7''
El juego está detenido debido a una lesión Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 6''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento