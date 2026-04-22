Barcelona - Celta de Vigo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 33
22 de Abril de 2026 21:30 .h
2ª parte - Min. 67
1
0
Min. 60''
Remate parado por bajo a la izquierda. Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 59''
Yoel Lago (Celta de Vigo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 59''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ferran Torres tras un contraataque.
Min. 58''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 58''
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 56''
Decisión del VAR: No Fue Gol Barcelona 1-0 Celta de Vigo.
Min. 55''
GOL ANULADO POR EL VAR: Ferran Torres (Barcelona) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 55''
Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
Min. 55''
Roony Bardghji (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 55''
Falta de Marcos Alonso (Celta de Vigo).
Min. 50''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 50''
Javi Rueda (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Sergio Carreira.
Min. 47''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 47''
Javi Rodríguez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 47''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 47''
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
Min. 47''
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 47''
Falta de Ferran Jutglà (Celta de Vigo).
Min. 45''
Cambio en Barcelona, entra al campo Fermín López sustituyendo a Gavi.
Min. '
Empieza segunda parte Barcelona 1, Celta de Vigo 0.
Min. 45'+23''
Final primera parte, Barcelona 1, Celta de Vigo 0.
Min. 45'+22''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Ionut Radu.
Min. 45'+22''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Min. 45'+20''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+20''
Falta de Yoel Lago (Celta de Vigo).
Min. 45'+18''
Fuera de juego, Barcelona. Gavi intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+18''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+18''
Falta de Fer López (Celta de Vigo).
Min. 45'+17''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Sergio Carreira.
Min. 45'+16''
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Min. 45'+16''
Marcos Alonso (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+14''
Min. 45'+9''
Cambio en Barcelona, entra al campo Roony Bardghji sustituyendo a Lamine Yamal debido a una lesión.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 8 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
El juego está detenido (Barcelona).
Min. 42''
Min. 41''
El juego está detenido debido a una lesión Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 40''
¡Gooooool! Barcelona 1, Celta de Vigo 0. Lamine Yamal (Barcelona) convirtió el penalti remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.
Min. 39''
Penalti a favor del Barcelona. Lamine Yamal sufrió falta en el área.
Min. 39''
Penalti cometido por Yoel Lago (Celta de Vigo) tras una falta dentro del área.
Min. 37''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 33''
Pablo Durán (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 31''
Falta de Ferran Jutglà (Celta de Vigo).
Min. 31''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Yoel Lago (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Min. 29''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 26''
Min. 24''
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Durán (Celta de Vigo).
Min. 23''
Cambio en Barcelona, entra al campo Alejandro Balde sustituyendo a João Cancelo debido a una lesión.
Min. 21''
Min. 20''
El juego está detenido debido a una lesión João Cancelo (Barcelona).
Min. 19''
Remate rechazado de Ferran Jutglà (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 17''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 17''
Falta de Yoel Lago (Celta de Vigo).
Min. 17''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 17''
Hugo Álvarez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate fallado por Ferran Jutglà (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 14''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marcos Alonso.
Min. 14''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 14''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Javi Rodríguez.
Min. 11''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 11''
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Fuera de juego, Barcelona. Jules Koundé intentó un pase en profundidad pero Dani Olmo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Falta de Javi Rodríguez (Celta de Vigo).
Min. 3''
Gavi (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Fer López con un centro al área.
Min. 1''
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Joan García.
Min. 1''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Javi Rueda.
Min. 1''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dani Olmo.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento