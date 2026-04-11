Barcelona - Espanyol en directo

Min. 45'+4''
Final primera parte, Barcelona 2, Espanyol 0.
Min. 45'+3''
Eric García (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+3''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 45'+3''
Urko González de Zárate (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+2''
Remate fallado por Ronald Araujo (Barcelona) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 45'+2''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Tyrhys Dolan.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Eric García.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Cyril Ngonge (Espanyol) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45''
Gavi (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
Falta de Cyril Ngonge (Espanyol).
Min. 44''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Eric García.
Min. 43''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 43''
Edu Expósito (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 42''
Remate fallado por Pedri (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Gavi.
Min. 41''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Omar El Hilali.
Min. 40''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marko Dmitrovic.
Min. 40''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 40''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Eric García (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 40''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pedri con un centro al área.
Min. 39''
Gavi (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 39''
Falta de Urko González de Zárate (Espanyol).
Min. 39''
Se reanuda el partido.
Min. 38''
El juego está detenido debido a una lesión Gerard Martín (Barcelona).
Min. 37''
Gavi (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Cyril Ngonge (Espanyol).
Min. 34''
Edu Expósito (Espanyol) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 34''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
Min. 32''
Gavi (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 32''
Omar El Hilali (Espanyol) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 32''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 32''
Cyril Ngonge (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 31''
Carlos Romero (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero de libre directo.
Min. 30''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Mano de Urko González de Zárate (Espanyol).
Min. 25' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Espanyol 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Lamine Yamal tras un contraataque.
Min. 24''
Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
Min. 22''
Fuera de juego, Barcelona. Gerard Martín intentó un pase en profundidad pero Pedri estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Gavi (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).
Min. 17''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 16''
Ronald Araujo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Kike García (Espanyol).
Min. 14''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kike García (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Leandro Cabrera después de un pase en profundidad.
Min. 9' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Espanyol 0. Ferran Torres (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca a la escuadra izquierda. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 9''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Pol Lozano.
Min. 8''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Fermín López.
Min. 7''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 4''
Remate fallado por Edu Expósito (Espanyol) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Cyril Ngonge con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento