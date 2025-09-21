Barcelona - Getafe en directo

Min. 37''
Se reanuda el partido.
Min. 36''
El juego está detenido debido a una lesión Andreas Christensen (Barcelona).
Min. 34' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Getafe 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Raphinha después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 33''
Corner,Getafe. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 32''
Raphinha (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 31''
Mano de Diego Rico (Getafe).
Min. 31''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 31''
Falta de Mario Martín (Getafe).
Min. 28''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pedri.
Min. 26''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 26''
Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Falta de Raphinha (Barcelona).
Min. 25''
Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Luis Milla (Getafe).
Min. 15' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Getafe 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 14''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Abdel Abqar.
Min. 12''
Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).
Min. 12''
Abdel Abqar (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Domingos Duarte (Getafe).
Min. 10''
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
Min. 10''
Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9''
Falta de Djené Dakonam (Getafe).
Min. 8''
Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 8''
Falta de Kiko Femenía (Getafe).
Min. 8''
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gerard Martín.
Min. 6''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Falta de Domingos Duarte (Getafe).
Min. 4''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Pedri tras botar una falta.
Min. 3''
Mario Martín (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 3''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Falta de Mario Martín (Getafe).
Min. 2''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Mario Martín.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento