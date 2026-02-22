Barcelona - Levante en directo

Min. 42''
El juego está detenido debido a una lesión Iván Romero (Levante).
Min. 42''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 42''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 41''
Falta de Carlos Álvarez (Levante).
Min. 39''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Carlos Álvarez (Levante).
Min. 39''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Frenkie de Jong.
Min. 36''
Remate fallado por Kareem Tunde (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Oriol Rey.
Min. 32' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Levante 0. Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de João Cancelo con un centro al área.
Min. 31''
Remate rechazado de Eric García (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 28''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 28''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 27''
Min. 27''
Min. 24''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 24''
Kareem Tunde (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Frenkie de Jong.
Min. 20''
Fuera de juego, Barcelona. João Cancelo intentó un pase en profundidad pero Raphinha estaba en posición de fuera de juego.
Min. 20''
Kareem Tunde (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 20''
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Kareem Tunde (Levante).
Min. 18''
Min. 17''
Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero Carlos Álvarez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 17''
Carlos Álvarez (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jon Olasagasti (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Iván Romero después de un pase en profundidad.
Min. 14''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 11''
Corner,Levante. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 11''
Falta de João Cancelo (Barcelona).
Min. 11''
Víctor García (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jules Koundé con un centro al área.
Min. 8''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto.
Min. 8''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 6''
Fuera de juego, Levante. Manu Sánchez intentó un pase en profundidad pero Kareem Tunde estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Levante 0. Marc Bernal (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Eric García tras un saque de esquina.
Min. 4''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Alan Matturro.
Min. 3''
Remate fallado por Jules Koundé (Barcelona) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho que se le va demasiado alto. Asistencia de João Cancelo con un centro al área.
Min. 1''
Remate parado por bajo a la izquierda. Carlos Álvarez (Levante) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Iván Romero.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento