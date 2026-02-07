Barcelona - Mallorca en directo

Min. 45'+4''
Final primera parte, Barcelona 1, Mallorca 0.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde muy cerca muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jules Koundé tras botar una falta.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Jules Koundé (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda tras botar una falta.
Min. 45'+3''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 45'+2''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+2''
Falta de Omar Mascarell (Mallorca).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 42''
Min. 40''
El juego está detenido debido a una lesión Marcus Rashford (Barcelona).
Min. 39''
Fuera de juego, Mallorca. Samú Costa intentó un pase en profundidad pero Mateu Morey estaba en posición de fuera de juego.
Min. 38''
Min. 37''
El juego está detenido debido a una lesión David López (Mallorca).
Min. 37''
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marc Casadó.
Min. 36''
Remate fallado por Pau Cubarsí (Barcelona) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Min. 35''
Corner,Barcelona. Corner cometido por David López.
Min. 34''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 34''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Mallorca 0. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 29''
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 27''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 27''
Samú Costa (Mallorca) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 26''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Eric García.
Min. 23''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Fermín López.
Min. 21''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jan Virgili (Mallorca) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pablo Torre.
Min. 20''
Min. 19''
El juego está detenido debido a una lesión Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 18''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Samú Costa.
Min. 18''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marcus Rashford.
Min. 17''
Remate fallado por Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jan Virgili.
Min. 12''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jan Virgili (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pablo Maffeo.
Min. 12''
Remate rechazado de Pablo Torre (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Samú Costa.
Min. 11''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Eric García.
Min. 8''
Corner,Barcelona. Corner cometido por David López.
Min. 6''
Fuera de juego, Mallorca. Samú Costa intentó un pase en profundidad pero Jan Virgili estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 5''
Samú Costa (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Johan Mojica.
Min. 1''
Fuera de juego, Mallorca. Mateu Morey intentó un pase en profundidad pero Jan Virgili estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento