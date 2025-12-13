Barcelona - Osasuna en directo

Min. 47''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza segunda parte Barcelona 0, Osasuna 0.
Min. 45''
Cambio en Osasuna, entra al campo Iker Muñoz sustituyendo a Lucas Torró.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Barcelona 0, Osasuna 0.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 45'+3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jules Koundé.
Min. 45'+3''
Fuera de juego, Osasuna. Lucas Torró intentó un pase en profundidad pero Alejandro Catena estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Pau Cubarsí (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Eric García.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 43''
Fuera de juego, Barcelona. Gerard Martín intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 41''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Falta de Jorge Herrando (Osasuna).
Min. 41''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 41''
Lucas Torró (Osasuna) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 40''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 40''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 39''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Víctor Muñoz.
Min. 38''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 37''
Se reanuda el partido.
Min. 36''
El juego está detenido debido a una lesión Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 36''
El juego está detenido debido a una lesión Ante Budimir (Osasuna).
Min. 35''
Abel Bretones (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 35''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Abel Bretones (Osasuna).
Min. 34''
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 34''
Remate fallado por Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Lamine Yamal tras un saque de esquina.
Min. 33''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Víctor Muñoz.
Min. 32''
Fuera de juego, Osasuna. Víctor Muñoz intentó un pase en profundidad pero Ante Budimir estaba en posición de fuera de juego.
Min. 30''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 30''
Falta de Jon Moncayola (Osasuna).
Min. 25''
Decisión del VAR: No Fue Gol Barcelona 0-0 Osasuna.
Min. 23''
GOL ANULADO POR EL VAR: Ferran Torres (Barcelona) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 23''
Fuera de juego, Barcelona. Lamine Yamal intentó un pase en profundidad pero Raphinha estaba en posición de fuera de juego.
Min. 23''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Abel Bretones.
Min. 23''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 22''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 22''
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pedri.
Min. 20''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 19''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ante Budimir (Osasuna) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Iñigo Arguibide con un centro al área.
Min. 16''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ante Budimir (Osasuna) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lucas Torró con un pase de cabeza.
Min. 15''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 11''
Falta de Pedri (Barcelona).
Min. 11''
Lucas Torró (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Mano de Eric García (Barcelona).
Min. 5''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Abel Bretones.
Min. 4''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Jorge Herrando.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento