Barcelona - Real Betis en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 37
17 de Mayo de 2026 21:15 .h
Descanso - Min. 46
1
0
Min. 45'+1''
Final primera parte, Barcelona 1, Real Betis 0.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Sofyan Amrabat (Real Betis) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Antony.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 43''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. 43''
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Giovani Lo Celso con un centro al área.
Min. 43''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Marc Bernal.
Min. 42''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Falta de Natan (Real Betis).
Min. 38''
Jules Koundé (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 37''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 37''
Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 36''
Fuera de juego, Real Betis. Abde Ezzalzouli intentó un pase en profundidad pero Álvaro Fidalgo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 36''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Giovani Lo Celso.
Min. 30''
Fuera de juego, Real Betis. Giovani Lo Celso intentó un pase en profundidad pero Junior Firpo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 30''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 30''
Sofyan Amrabat (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 28' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Real Betis 0. Raphinha (Barcelona) marca de libre directo, remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 27''
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Falta de Junior Firpo (Real Betis).
Min. 23''
Fuera de juego, Real Betis. Álvaro Fidalgo intentó un pase en profundidad pero Antony estaba en posición de fuera de juego.
Min. 22''
Fuera de juego, Barcelona. Fermín López intentó un pase en profundidad pero João Cancelo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Junior Firpo.
Min. 18''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Gavi.
Min. 16''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 15''
Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 10''
Falta de Gavi (Barcelona).
Min. 10''
Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Robert Lewandowski.
Min. 4''
Remate parado por bajo a la izquierda. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. 2''
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
Min. 2''
Gavi (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento