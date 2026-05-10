Barcelona - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 35
10 de Mayo de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 5
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Min. 6''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Brahim Díaz.
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Empieza primera parte.
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Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento