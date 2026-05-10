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La Nueva España

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 35

10 de Mayo de 2026 21:00 .h

1ª parte - Min. 5

Barcelona

Barcelona

0

0

Real Madrid

Real Madrid

Spotify Camp Nou

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

1 Parte
Barcelona
Real Madrid
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Barcelona - Real Madrid en directo

Min. 6''

Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Min. 2''

Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Brahim Díaz.

Min. '

Empieza primera parte.

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Geca Sport