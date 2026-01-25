Barcelona - Real Oviedo en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 21
25 de Enero de 2026 16:15 .h
Finalizado
3
0
Min. '
Final del partido, Barcelona 3, Real Oviedo 0.
Min. 90'+4''
Final segunda parte, Barcelona 3, Real Oviedo 0.
Min. 90'+3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Roony Bardghji.
Min. 90'+3''
Remate rechazado de Nacho Vidal (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 90'+3''
Remate rechazado de Javi López (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 90'+3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Josip Brekalo (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Santi Cazorla.
Min. 90'+2''
Mano de Josip Brekalo (Real Oviedo).
Min. 90'+1''
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90'+1''
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90''
Falta de Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Min. 88''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nacho Vidal.
Min. 87''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 87''
Min. 84''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 84''
Falta de Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Min. 83''
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 83''
Falta de Nicolás Fonseca (Real Oviedo).
Min. 83''
Mano de Nicolás Fonseca (Real Oviedo).
Min. 82''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Josip Brekalo sustituyendo a Haissem Hassan.
Min. 82''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Santi Cazorla sustituyendo a Santiago Colombatto.
Min. 82''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Thiago Borbas sustituyendo a Federico Viñas.
Min. 81''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nacho Vidal.
Min. 79''
Cambio en Barcelona, entra al campo Roony Bardghji sustituyendo a Lamine Yamal.
Min. 76''
Remate fallado por David Carmo (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
Min. 76''
Min. 76''
Min. 75''
Fuera de juego, Barcelona. Frenkie de Jong intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 75''
Remate fallado por Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 75''
Cambio en Barcelona, entra al campo Marc Bernal sustituyendo a Dani Olmo.
Min. 73' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 3, Real Oviedo 0. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 73''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 73''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 71''
Remate fallado por Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Santiago Colombatto.
Min. 70''
Corner,Barcelona. Corner cometido por David Carmo.
Min. 66''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Nicolás Fonseca sustituyendo a Alberto Reina.
Min. 66''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Nacho Vidal sustituyendo a Lucas Ahijado.
Min. 66''
Mano de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 63''
Min. 63''
Min. 62''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Lucas Ahijado.
Min. 61''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 61''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 61''
Corner,Barcelona. Corner cometido por David Costas.
Min. 61''
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 60''
Cambio en Barcelona, entra al campo Alejandro Balde sustituyendo a João Cancelo.
Min. 60''
Cambio en Barcelona, entra al campo Fermín López sustituyendo a Raphinha.
Min. 57' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 2, Real Oviedo 0. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 56''
Min. 56''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 56''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 52' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Real Oviedo 0. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 51''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
Min. 50''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Eric García.
Min. 50''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 48''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Raphinha con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 47''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Kwasi Sibo.
Min. 45''
Cambio en Barcelona, entra al campo Jules Koundé sustituyendo a Gerard Martín.
Min. '
Empieza segunda parte Barcelona 0, Real Oviedo 0.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Barcelona 0, Real Oviedo 0.
Min. 45'+2''
Remate parado a la escuadra izquierda. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Marc Casadó con un centro al área.
Min. 45'+1''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Haissem Hassan.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
Falta de Lucas Ahijado (Real Oviedo).
Min. 44''
Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 43''
David Costas (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 43''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 43''
Falta de David Costas (Real Oviedo).
Min. 42''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 42''
Min. 40''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 39''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 37''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 37''
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 35''
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 34''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Ilyas Chaira.
Min. 34''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 33''
Aarón Escandell (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 33''
Mano de Aarón Escandell (Real Oviedo).
Min. 32''
Fuera de juego, Real Oviedo. Javi López intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31''
Falta de João Cancelo (Barcelona).
Min. 31''
Lucas Ahijado (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 29''
Remate fallado por Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Javi López.
Min. 27''
Remate rechazado de Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Aarón Escandell.
Min. 26''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Kwasi Sibo.
Min. 26''
Remate rechazado de Eric García (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
Min. 26''
Corner,Barcelona. Corner cometido por David Carmo.
Min. 24''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 23''
Remate fallado por Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de David Costas.
Min. 18''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 18''
Min. 18''
Fuera de juego, Barcelona. Robert Lewandowski intentó un pase en profundidad pero João Cancelo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 16''
Min. 16''
Min. 16''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 14''
Se reanuda el partido.
Min. 14''
El juego está detenido debido a una lesión Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 14''
El juego está detenido debido a una lesión Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 13''
Se reanuda el partido.
Min. 12''
El juego está detenido (Barcelona).
Min. 12''
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
Min. 12''
Min. 10''
Fuera de juego, Real Oviedo. Alberto Reina intentó un pase en profundidad pero David Costas estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 9''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 9''
Haissem Hassan (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 9''
Fuera de juego, Real Oviedo. Federico Viñas intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Min. 4''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 3''
Joan García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 2''
Fuera de juego, Real Oviedo. Kwasi Sibo intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 1''
Mano de Javi López (Real Oviedo).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento