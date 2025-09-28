Barcelona - Real Sociedad en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 7
28 de Septiembre de 2025 18:30 .h
Descanso - Min. 47
1
1
Min. 45'+3''
Final primera parte, Barcelona 1, Real Sociedad 1.
Min. 45'+2''
Min. 45'+2''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Dro Fernández.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 43' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Real Sociedad 1. Jules Koundé (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca a la escuadra izquierda. Asistencia de Marcus Rashford con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 43''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Álvaro Odriozola.
Min. 42''
Min. 42''
Remate parado por bajo a la izquierda. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. 39''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Igor Zubeldia.
Min. 39''
Remate rechazado de Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca.
Min. 37''
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 36''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aihen Muñoz.
Min. 34''
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 34''
Falta de Ander Barrenetxea (Real Sociedad).
Min. 31' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 0, Real Sociedad 1. Álvaro Odriozola (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ander Barrenetxea.
Min. 30''
Fuera de juego, Barcelona. Roony Bardghji intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 26''
Fuera de juego, Barcelona. Marcus Rashford intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dro Fernández.
Min. 22''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ronald Araujo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Andreas Christensen.
Min. 21''
Remate rechazado de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ander Barrenetxea.
Min. 17''
Igor Zubeldia (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 17''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Igor Zubeldia (Real Sociedad).
Min. 15''
Fuera de juego, Real Sociedad. Álvaro Odriozola intentó un pase en profundidad pero Gonçalo Guedes estaba en posición de fuera de juego.
Min. 15''
Se reanuda el partido.
Min. 14''
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Marín (Real Sociedad).
Min. 11''
Remate rechazado de Andreas Christensen (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pedri con un centro al área.
Min. 10''
Min. 10''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Frenkie de Jong.
Min. 10''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Duje Caleta-Car.
Min. 9''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Gonçalo Guedes con un centro al área tras botar una falta.
Min. 8''
Falta de Andreas Christensen (Barcelona).
Min. 8''
Pablo Marín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Gonçalo Guedes.
Min. 5''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).
Min. 3''
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Falta de Pablo Marín (Real Sociedad).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento