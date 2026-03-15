Barcelona - Sevilla en directo

Min. 41''
Remate rechazado de Akor Adams (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de José Ángel Carmona.
Min. 41''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 41''
Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 40''
Falta de Djibril Sow (Sevilla).
Min. 38' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 3, Sevilla 0. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 37''
Gabriel Suazo (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 37''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Gabriel Suazo (Sevilla).
Min. 35''
Fuera de juego, Sevilla. Oso intentó un pase en profundidad pero Akor Adams estaba en posición de fuera de juego.
Min. 35''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gerard Martín (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. 31''
Fuera de juego, Sevilla. Lucien Agoumé intentó un pase en profundidad pero Juanlu Sánchez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31''
Remate fallado por Lucien Agoumé (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Djibril Sow con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 30''
Corner,Sevilla. Corner cometido por João Cancelo.
Min. 28''
Fuera de juego, Barcelona. Raphinha intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 25''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 25''
Roony Bardghji (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Falta de Gabriel Suazo (Sevilla).
Min. 24''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Juanlu Sánchez (Sevilla).
Min. 23''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Min. 22''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. 21''
¡Gooooool! Barcelona 2, Sevilla 0. Raphinha (Barcelona) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 18''
Decisión del VAR: Penalti Barcelona.
Min. 18''
Penalti cometido por José Ángel Carmona (Sevilla) con una mano dentro del área.
Min. 17''
Remate parado por bajo a la izquierda. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Min. 17''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Djibril Sow (Sevilla).
Min. 17''
Xavi Espart (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Oso (Sevilla).
Min. 16''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Alexis Sánchez (Sevilla).
Min. 14''
Fuera de juego, Sevilla. Gabriel Suazo intentó un pase en profundidad pero Oso estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Fuera de juego, Barcelona. Raphinha intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
¡Gooooool! Barcelona 1, Sevilla 0. Raphinha (Barcelona) convirtió el penalti remate con la izquierda por el centro de la portería.
Min. 8''
Penalti a favor del Barcelona. João Cancelo sufrió falta en el área.
Min. 8''
Penalti cometido por Djibril Sow (Sevilla) tras una falta dentro del área.
Min. 4''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 4''
Alexis Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Remate rechazado de Nemanja Gudelj (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 2''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 2''
Akor Adams (Sevilla) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 1''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 1''
José Ángel Carmona (Sevilla) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento