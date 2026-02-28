Barcelona - Villarreal en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 26
28 de Febrero de 2026 16:15 .h
1ª parte - Min. 19
Min. 20''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 20''
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Mano de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. 14''
Remate fallado por Jules Koundé (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fermín López.
Min. 13''
Remate rechazado de Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 12''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
Min. 11''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 10''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 10''
Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 9''
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Fuera de juego, Villarreal. Pau Navarro intentó un pase en profundidad pero Ayoze Pérez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 1''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento