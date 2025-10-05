Celta de Vigo - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 8
05 de Octubre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 29
0
1
Min. 30''
Remate fallado por Óscar Mingueza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 28''
Falta de Javi Rodríguez (Celta de Vigo).
Min. 28''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 25''
Ferran Jutglà (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
Min. 19''
Javi Rodríguez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 19''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Antoine Griezmann con un pase de cabeza.
Min. 14''
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 14''
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Marcos Alonso con un centro al área.
Min. 13''
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 13''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 12''
Se reanuda el partido.
Min. 11''
El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 11''
Remate rechazado de Javi Rodríguez (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Damián Rodríguez con un centro al área.
Min. 10''
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Carl Starfelt, Celta de Vigo. Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 1.
Min. 2''
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate de cabeza desde muy cerca muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ferran Jutglà con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento