Celta de Vigo - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 27
06 de Marzo de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 9
0
1
Min. 21''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 20''
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. 20''
Ferran Jutglà (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 19''
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
Min. 19''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 15''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Javi Rodríguez intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Celta de Vigo 0, Real Madrid 1. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Arda Güler tras un saque de esquina.
Min. 11''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Carl Starfelt.
Min. 11''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 11''
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 10''
Vinícius Júnior (Real Madrid) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold.
Min. 6''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Williot Swedberg.
Min. 5''
Falta de Thiago Pitarch (Real Madrid).
Min. 5''
Miguel Román (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Mano de Williot Swedberg (Celta de Vigo).
Min. 1''
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento