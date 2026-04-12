Celta de Vigo - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 31
12 de Abril de 2026 18:30 .h
1ª parte - Min. 9
0
1
Min. 10''
Fuera de juego, Real Oviedo. Ilyas Chaira intentó un pase en profundidad pero Thiago Fernández estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Celta de Vigo 0, Real Oviedo 1. Alberto Reina (Real Oviedo) remate con la izquierda desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 4''
Remate rechazado de Nacho Vidal (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 3''
Remate fallado por Javi Rueda (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Williot Swedberg con un centro al área.
Min. 2''
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 2''
Remate parado por bajo a la izquierda. Andrés Antañón (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pablo Durán.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento