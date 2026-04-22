Elche - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 33
22 de Abril de 2026 19:00 .h
2ª parte - Min. 66
2
2
Min. 67''
Cambio en Elche, entra al campo Álvaro Rodríguez sustituyendo a Rafa Mir.
Min. 67''
Cambio en Elche, entra al campo Lucas Cepeda sustituyendo a Martim Neto.
Min. 67''
Cambio en Elche, entra al campo Josan sustituyendo a Tete Morente.
Min. 66''
Falta de Tete Morente (Elche).
Min. 66''
Nahuel Molina (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 66''
Remate rechazado de Gonzalo Villar (Elche) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Martim Neto.
Min. 65''
Corner,Elche. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 64''
Corner,Elche. Corner cometido por Antoine Griezmann.
Min. 62''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Pablo Barrios sustituyendo a Obed Vargas.
Min. 62''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Giuliano Simeone sustituyendo a Álex Baena.
Min. 62''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Rodrigo Mendoza.
Min. 61''
Falta de Martim Neto (Elche).
Min. 61''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Cambio en Elche, entra al campo Victor Chust sustituyendo a Buba Sangaré.
Min. 60''
Corner,Elche. Corner cometido por Rodrigo Mendoza.
Min. 60''
Corner,Elche. Corner cometido por Johnny Cardoso.
Min. 59''
Mano de Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid).
Min. 58''
Falta de Germán Valera (Elche).
Min. 58''
Javier Boñar (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 53''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Rafa Mir (Elche) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Germán Valera con un centro al área.
Min. 50''
Min. 50''
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
Min. 47''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Nico González intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza segunda parte Elche 2, Atlético de Madrid 2.
Min. 45''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Marc Pubill sustituyendo a Julio Díaz.
Min. 45''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Robin Le Normand.
Min. 45'+6''
Final primera parte, Elche 2, Atlético de Madrid 2.
Min. 45'+5''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Martim Neto.
Min. 45'+4''
Buba Sangaré (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+4''
Aleix Febas (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+4''
Falta de Aleix Febas (Elche).
Min. 45'+4''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+3''
Corner,Elche. Corner cometido por Julio Díaz.
Min. 45'+1''
Martim Neto (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Falta de Javier Boñar (Atlético de Madrid).
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate fallado por Germán Valera (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de André Silva tras un contraataque.
Min. 43''
Falta de Buba Sangaré (Elche).
Min. 43''
Obed Vargas (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Remate rechazado de Gonzalo Villar (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Tete Morente.
Min. 42''
Corner,Elche. Corner cometido por Nico González.
Min. 40''
Gonzalo Villar (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 40''
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 38''
Julio Díaz (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Buba Sangaré (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 38''
Falta de Julio Díaz (Atlético de Madrid).
Min. 36''
Decisión del VAR: Gol Elche 2-2 Atlético de Madrid (Nico González).
Min. 36''
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 34' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 2, Atlético de Madrid 2. Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Robin Le Normand.
Min. 33''
¡Gooooool! Elche 2, Atlético de Madrid 1. André Silva (Elche) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 30''
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta roja.
Min. 30''
Penalti a favor del Elche. David Affengruber sufrió falta en el área.
Min. 30''
Penalti cometido por Thiago Almada (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 29''
Min. 29''
Min. 28''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 28''
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 27''
Corner,Elche. Corner cometido por Julio Díaz.
Min. 25''
Corner,Elche. Corner cometido por Clément Lenglet.
Min. 21''
Min. 21''
Min. 18' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 1, Atlético de Madrid 1. David Affengruber (Elche) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Tete Morente con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 17''
Corner,Elche. Corner cometido por Javier Boñar.
Min. 16''
Corner,Elche. Corner cometido por Clément Lenglet.
Min. 12''
Falta de Buba Sangaré (Elche).
Min. 12''
Obed Vargas (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 10' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 0, Atlético de Madrid 1. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Rodrigo Mendoza tras un contraataque.
Min. 8''
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Javier Boñar.
Min. 5''
Min. 5''
Min. 4''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Thiago Almada intentó un pase en profundidad pero Julio Díaz estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Remate fallado por Rafa Mir (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Germán Valera con un centro al área.
Min. 2''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Falta de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 1''
Corner,Elche. Corner cometido por Robin Le Normand.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento