Elche - Barcelona en directo

Min. 56''
Cambio en Elche, entra al campo Federico Redondo sustituyendo a Marc Aguado.
Min. 55''
Fuera de juego, Elche. Álvaro Rodríguez intentó un pase en profundidad pero André Silva estaba en posición de fuera de juego.
Min. 52''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 51''
Fuera de juego, Elche. Álvaro Rodríguez intentó un pase en profundidad pero Rodrigo Mendoza estaba en posición de fuera de juego.
Min. 50''
Remate fallado por Álvaro Rodríguez (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Germán Valera tras un contraataque.
Min. 47''
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
Min. 47''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 46''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha escorado desde la izquierda que se le va demasiado alto. Asistencia de Marcus Rashford con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 46''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Adrià Pedrosa.
Min. '
Empieza segunda parte Elche 1, Barcelona 2.
Min. 45''
Cambio en Barcelona, entra al campo Marcus Rashford sustituyendo a Raphinha debido a una lesión.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Elche 1, Barcelona 2.
Min. 45'+3''
Corner,Barcelona. Corner cometido por André Silva.
Min. 45'+3''
Corner,Barcelona. Corner cometido por John Donald.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Raphinha tras un contraataque.
Min. 44''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 44''
Adrià Pedrosa (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 43''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 42''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 40' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 1, Barcelona 2. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Frenkie de Jong.
Min. 39''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Frenkie de Jong.
Min. 38''
John Donald (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Falta de John Donald (Elche).
Min. 37''
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Frenkie de Jong con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 36''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Victor Chust.
Min. 36''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Falta de David Affengruber (Elche).
Min. 35''
Mano de Ferran Torres (Barcelona).
Min. 34''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la izquierda desde muy cerca que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Fermín López.
Min. 34''
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jules Koundé.
Min. 32''
Ferran Torres (Barcelona) remata al larguero, con un remate desde muy cerca.
Min. 32''
Ferran Torres (Barcelona) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 31''
Fuera de juego, Barcelona. Alejandro Balde intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 1, Barcelona 1. Álvaro Rodríguez (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Germán Valera después de un pase en profundidad.
Min. 29''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Ferran Torres (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 28''
Dani Olmo (Barcelona) remata al larguero, remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 26''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 26''
Falta de John Donald (Elche).
Min. 25''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Victor Chust (Elche).
Min. 25''
Remate fallado por Rodrigo Mendoza (Elche) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de André Silva.
Min. 23''
Remate fallado por Álvaro Rodríguez (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Grady Diangana.
Min. 22''
Min. 22''
Falta de Adrià Pedrosa (Elche).
Min. 20''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 20''
Rodrigo Mendoza (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fermín López.
Min. 16''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 13''
Min. 13''
Falta de Adrià Pedrosa (Elche).
Min. 11''
Fuera de juego, Elche. Rodrigo Mendoza intentó un pase en profundidad pero Álvaro Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Corner,Elche. Corner cometido por Frenkie de Jong.
Min. 8''
Min. 8''
Falta de Rodrigo Mendoza (Elche).
Min. 7''
Remate fallado por Germán Valera (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 0, Barcelona 1. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Dani Olmo después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 4''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
Min. 2''
Fuera de juego, Barcelona. Dani Olmo intentó un pase en profundidad pero Fermín López estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento