Elche - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 5
21 de Septiembre de 2025 18:30 .h
1ª parte - Min. 25
1
0
Min. 26''
Remate fallado por Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 25''
Falta de David Affengruber (Elche).
Min. 25''
Salomón Rondón (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Falta de Germán Valera (Elche).
Min. 25''
Haissem Hassan (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
David Affengruber (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 24''
Falta de Luka Ilic (Real Oviedo).
Min. 23''
Álvaro Núñez (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Josip Brekalo (Real Oviedo).
Min. 20''
Rafa Mir (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 20''
Falta de David Carmo (Real Oviedo).
Min. 20''
Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 18''
Remate fallado por Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Martim Neto.
Min. 16''
André Silva (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de David Carmo (Real Oviedo).
Min. 15''
Falta de Rafa Mir (Elche).
Min. 15''
Dani Calvo (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Salomón Rondón.
Min. 13''
Falta de Martim Neto (Elche).
Min. 13''
Luka Ilic (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 1, Real Oviedo 0. André Silva (Elche) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería.
Min. 7''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 7''
Falta de Salomón Rondón (Real Oviedo).
Min. 6''
Remate rechazado de Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de André Silva.
Min. 4''
Remate rechazado de Álvaro Núñez (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 4''
Remate rechazado de Josan (Elche) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de David Affengruber.
Min. 3''
Corner,Elche. Corner cometido por Nacho Vidal.
Min. 3''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Falta de Luka Ilic (Real Oviedo).
Min. 1''
Remate fallado por Salomón Rondón (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento