La Nueva España

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 1

17 de Agosto de 2025 21:30 .h

1ª parte - Min. 4

Espanyol

Espanyol

0

0

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

RCDE Stadium

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

1 Parte
Espanyol
Atlético de Madrid
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Espanyol - Atlético de Madrid en directo

Min. 5''

Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Min. 5''

Javi Puado (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.

Min. 2''

Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).

Min. 2''

Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Min. 2''

Corner,Espanyol. Corner cometido por Marcos Llorente.

Min. '

Empieza primera parte.

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

