Espanyol - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 1
17 de Agosto de 2025 21:30 .h
1ª parte - Min. 4
0
0
Min. 5''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 5''
Javi Puado (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).
Min. 2''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Corner,Espanyol. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento