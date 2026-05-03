Espanyol - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 34
03 de Mayo de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 8
0
0
Min. 19''
Fuera de juego, Real Madrid. Fran García intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
Min. 18''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 18''
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza muy escorado desde la derecha que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 14''
Remate rechazado de Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 14''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ramon Terrats.
Min. 14''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Fran García sustituyendo a Ferland Mendy debido a una lesión.
Min. 13''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 13''
Falta de Fernando Calero (Espanyol).
Min. 12''
Se reanuda el partido.
Min. 11''
El juego está detenido debido a una lesión Ferland Mendy (Real Madrid).
Min. 9''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Falta de Urko González de Zárate (Espanyol).
Min. 9''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9''
Falta de Omar El Hilali (Espanyol).
Min. 8''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Carlos Romero.
Min. 8''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 7''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Thiago Pitarch.
Min. 5''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 5''
Rubén Sánchez (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 4''
Remate fallado por Rubén Sánchez (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Tyrhys Dolan.
Min. 3''
Remate fallado por Roberto Fernández (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Rubén Sánchez.
Min. 1''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 1''
Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).
Min. 1''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento