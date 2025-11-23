Getafe - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 13
23 de Noviembre de 2025 18:30 .h
1ª parte - Min. 5
0
0
Min. 6''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Soria.
Min. 6''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho.
Min. 6''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Koke con un centro al área.
Min. 5''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Abdel Abqar.
Min. 5''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 5''
Falta de Djené Dakonam (Getafe).
Min. 3''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 3''
Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Abdel Abqar.
Min. 1''
Fuera de juego, Getafe. Juan Iglesias intentó un pase en profundidad pero Borja Mayoral estaba en posición de fuera de juego.
Min. 1''
Remate rechazado de Juan Iglesias (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Adrián Liso.
Min. 1''
Remate rechazado de Luis Milla (Getafe) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Diego Rico.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento