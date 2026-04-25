Getafe - Barcelona en directo

Min. 45'+3''
Final primera parte, Getafe 0, Barcelona 1.
Min. 45'+2''
Mano de Djené Dakonam (Getafe).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Getafe 0, Barcelona 1. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pedri después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 45''
Fuera de juego, Getafe. Juan Iglesias intentó un pase en profundidad pero Veljko Birmancevic estaba en posición de fuera de juego.
Min. 42''
Se reanuda el partido.
Min. 41''
El juego está detenido debido a una lesión Gerard Martín (Barcelona).
Min. 39''
Fuera de juego, Getafe. Luis Milla intentó un pase en profundidad pero Mauro Arambarri estaba en posición de fuera de juego.
Min. 39''
Gavi (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 39''
Falta de Gavi (Barcelona).
Min. 39''
Mario Martín (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 38''
Djené Dakonam (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Remate fallado por Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jules Koundé.
Min. 35''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Mario Martín (Getafe).
Min. 34''
Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Fermín López estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31''
Se reanuda el partido.
Min. 31''
El juego está detenido debido a una lesión Gavi (Barcelona).
Min. 29''
Fuera de juego, Getafe. Sebastián Boselli intentó un pase en profundidad pero Veljko Birmancevic estaba en posición de fuera de juego.
Min. 28''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 28''
Veljko Birmancevic (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Djené Dakonam.
Min. 28''
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Roony Bardghji con un centro al área.
Min. 27''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 27''
Falta de Juan Iglesias (Getafe).
Min. 25''
Gavi (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
Min. 21''
João Cancelo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Martín Satriano (Getafe).
Min. 20''
Jules Koundé (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 20''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 20''
Mauro Arambarri (Getafe) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 19''
Fuera de juego, Barcelona. Gerard Martín intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Sebastián Boselli (Getafe).
Min. 16''
Roony Bardghji (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 16''
Falta de Davinchi (Getafe).
Min. 14''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 14''
Mario Martín (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 14''
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de João Cancelo.
Min. 12''
Corner,Getafe. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 12''
Remate rechazado de Mauro Arambarri (Getafe) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Luis Milla con un centro al área.
Min. 9''
Corner,Getafe. Corner cometido por João Cancelo.
Min. 8''
Fuera de juego, Getafe. Veljko Birmancevic intentó un pase en profundidad pero Martín Satriano estaba en posición de fuera de juego.
Min. 7''
Remate rechazado de Mauro Arambarri (Getafe) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 5''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fermín López.
Min. 4''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pedri con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento