Getafe - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 9
19 de Octubre de 2025 21:00 .h
Descanso - Min. 47
0
0
Min. 45'+3''
Final primera parte, Getafe 0, Real Madrid 0.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 45'+2''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. David Alaba (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 45'+1''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+1''
Falta de Diego Rico (Getafe).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 42''
Remate parado por bajo a la izquierda. Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 39''
Remate fallado por Alex Sancris (Getafe) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
Min. 38''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 38''
Luis Milla (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 37''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Rodrygo.
Min. 37''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 37''
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
Min. 35''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Domingos Duarte (Getafe).
Min. 34''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 34''
Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Éder Militão.
Min. 30''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 30''
Min. 28''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Djené Dakonam.
Min. 28''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Kiko Femenía.
Min. 26''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Falta de Luis Milla (Getafe).
Min. 25''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 25''
Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Mano de Luis Milla (Getafe).
Min. 21''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 21''
Alex Sancris (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Remate fallado por Mauro Arambarri (Getafe) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Alex Sancris con un centro al área tras botar una falta.
Min. 19''
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
Min. 19''
Alex Sancris (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 19''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 19''
Domingos Duarte (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 18''
Mano de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 17''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
Min. 15''
Mano de Mauro Arambarri (Getafe).
Min. 10''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 10''
Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 9''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 9''
Falta de Diego Rico (Getafe).
Min. 8''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Rodrygo.
Min. 6''
Fuera de juego, Real Madrid. Jude Bellingham intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Min. 3''
Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Álvaro Carreras estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Min. 2''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento