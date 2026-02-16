Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 24

16 de Febrero de 2026 21:00 .h

Prepartido - Min. 21:00

Girona

Girona

0

0

Barcelona

Barcelona

Municipal de Montilivi

Árbitro: César Soto Grado

1 Parte
Girona
Barcelona
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Girona - Barcelona en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Geca Sport