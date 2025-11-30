Girona - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 14
30 de Noviembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 8
0
0
Min. 20''
Azzedine Ounahi (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
Min. 20''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 20''
Azzedine Ounahi (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).
Min. 17''
Bryan Gil (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 14''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Hugo Rincón.
Min. 11''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto.
Min. 9''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 2''
Remate rechazado de Viktor Tsygankov (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Hugo Rincón.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento