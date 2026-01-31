Levante - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 22
31 de Enero de 2026 18:30 .h
2ª parte - Min. 75
0
0
Min. 76''
Corner,Levante. Corner cometido por Jan Oblak.
Min. 76''
Remate parado por bajo a la izquierda. Adrián de la Fuente (Levante) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jon Olasagasti.
Min. 75''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 75''
Pablo Martínez (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 75''
Cambio en Levante, entra al campo Paco Cortés sustituyendo a Kareem Tunde.
Min. 75''
Cambio en Levante, entra al campo Jon Olasagasti sustituyendo a Carlos Álvarez.
Min. 73''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Jano Monserrate sustituyendo a Nico González.
Min. 72''
Remate fallado por Ugo Raghouber (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Manu Sánchez con un pase de cabeza.
Min. 71''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 71''
Ugo Raghouber (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 71''
Remate fallado por Jeremy Toljan (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 69''
Min. 69''
Remate parado a la escuadra izquierda. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Dávid Hancko.
Min. 69''
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 69''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Manu Sánchez.
Min. 68''
Remate fallado por Pablo Martínez (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alan Matturro.
Min. 66''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Johnny Cardoso intentó un pase en profundidad pero Julián Alvarez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 64''
Min. 64''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Nahuel Molina.
Min. 63''
Remate rechazado de Adrián de la Fuente (Levante) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 60''
Remate rechazado de Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Nico González.
Min. 60''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Karl Etta Eyong (Levante) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Iván Romero.
Min. 59''
Cambio en Levante, entra al campo Karl Etta Eyong sustituyendo a Iker Losada.
Min. 59''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Álex Baena sustituyendo a Marcos Llorente.
Min. 58''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Marc Pubill sustituyendo a Thiago Almada.
Min. 58''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 58''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 56''
Corner,Levante. Corner cometido por Nahuel Molina.
Min. 53''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 53''
Falta de Ugo Raghouber (Levante).
Min. 52''
Corner,Levante. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 49''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Koke sustituyendo a Pablo Barrios debido a una lesión.
Min. 49''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Falta de Carlos Álvarez (Levante).
Min. 48''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 48''
Manu Sánchez (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 46''
Remate rechazado de Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 45''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Dávid Hancko sustituyendo a Clément Lenglet.
Min. '
Empieza segunda parte Levante 0, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Levante 0, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+2''
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
Min. 45'+2''
Alan Matturro (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Fuera de juego, Levante. Ugo Raghouber intentó un pase en profundidad pero Iker Losada estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 42''
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 42''
Remate rechazado de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 40''
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. 40''
Ugo Raghouber (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 37''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 32''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 32''
Min. 31''
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Falta de Adrián de la Fuente (Levante).
Min. 30''
Remate fallado por Kareem Tunde (Levante) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Iker Losada.
Min. 29''
Cambio en Levante, entra al campo Manu Sánchez sustituyendo a Matías Moreno debido a una lesión.
Min. 28''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Thiago Almada intentó un pase en profundidad pero Marcos Llorente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Julián Alvarez sustituyendo a Alexander Sørloth debido a una lesión.
Min. 27''
Se reanuda el partido.
Min. 23''
El juego está detenido debido a una lesión Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 23''
El juego está detenido debido a una lesión Matías Moreno (Levante).
Min. 23''
Corner,Levante. Corner cometido por Alexander Sørloth.
Min. 22''
Remate rechazado de Carlos Álvarez (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 21''
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 21''
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
Min. 21''
Kareem Tunde (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nahuel Molina con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 18''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Iker Losada.
Min. 17''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Nico González con un centro al área.
Min. 15''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Clément Lenglet intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 14''
Min. 10''
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
Min. 10''
Min. 8''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Iker Losada.
Min. 2''
Min. 2''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Nahuel Molina con un centro al área.
Min. 2''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Alan Matturro.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento