Mallorca - Barcelona en directo

Min. 40''
Fuera de juego, Barcelona. Frenkie de Jong intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 39''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha visto tarjeta roja.
Min. 38''
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Vedat Muriqi (Mallorca).
Min. 38''
Min. 37''
El juego está detenido debido a una lesión Joan García (Barcelona).
Min. 36''
Joan García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Falta de Vedat Muriqi (Mallorca).
Min. 35''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha de libre directo.
Min. 33''
Manu Morlanes (Mallorca) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 33''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 33''
Falta de Manu Morlanes (Mallorca).
Min. 32''
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Falta de Vedat Muriqi (Mallorca).
Min. 31''
Min. 29''
El juego está detenido (Barcelona).
Min. 28''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 28''
Manu Morlanes (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Fuera de juego, Mallorca. Mateu Morey intentó un pase en profundidad pero Vedat Muriqi estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24''
Manu Morlanes (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 24''
Min. 23''
El juego está detenido debido a una lesión Antonio Raíllo (Mallorca).
Min. 23' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Mallorca 0, Barcelona 2. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área por el centro de la portería.
Min. 23''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Min. 21''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mateu Morey.
Min. 21''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Ronald Araujo.
Min. 19''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Johan Mojica (Mallorca).
Min. 18''
Min. 18''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Min. 14''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Pablo Torre (Mallorca).
Min. 11''
Min. 11''
Pablo Torre (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Mateu Morey (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 9''
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Falta de Mateu Morey (Mallorca).
Min. 7' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Mallorca 0, Barcelona 1. Raphinha (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 6''
Fuera de juego, Mallorca. Pablo Torre intentó un pase en profundidad pero Johan Mojica estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento