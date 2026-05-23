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La Nueva España

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 38

23 de Mayo de 2026 21:00 .h

Prepartido - Min. 21:00

Mallorca

Mallorca

0

0

Real Oviedo

Real Oviedo

Estadi Mallorca Son Moix

Árbitro: José María Sánchez Santos

1 Parte
Mallorca
Real Oviedo
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Mallorca - Real Oviedo en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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