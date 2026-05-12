Osasuna - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 36
12 de Mayo de 2026 21:30 .h
1ª parte - Min. 36
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Min. 37''
Se reanuda el partido.
Min. 37''
Cambio en Osasuna, entra al campo Kike Barja sustituyendo a Raúl Moro debido a una lesión.
Min. 35''
El juego está detenido debido a una lesión Raúl Moro (Osasuna).
Min. 34''
Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 34''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 33''
Min. 30''
Rubén García (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 30''
Falta de Rubén García (Osasuna).
Min. 30''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Lucas Torró (Osasuna) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 29''
Falta de Ademola Lookman (Atlético de Madrid).
Min. 26''
Falta de Valentin Rosier (Osasuna).
Min. 26''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate con la izquierda desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha.
Min. 23''
Falta de Enzo Boyomo (Osasuna).
Min. 23''
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Valentin Rosier.
Min. 21''
Remate fallado por Valentin Rosier (Osasuna) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 20''
Min. 20''
Min. 19''
Remate fallado por Rubén García (Osasuna) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 18''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Robin Le Normand sustituyendo a Rodrigo Mendoza debido a una lesión.
Min. 18''
Se reanuda el partido.
Min. 17''
El juego está detenido debido a una lesión Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid).
Min. 17''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 15''
¡Gooooool! Osasuna 0, Atlético de Madrid 1. Ademola Lookman (Atlético de Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 14''
Javi Galán (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por tocar el balón con la mano.
Min. 13''
Decisión del VAR: Penalti Atlético de Madrid.
Min. 11''
Penalti cometido por Javi Galán (Osasuna) con una mano dentro del área.
Min. 11''
Remate parado por bajo a la izquierda. Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Antoine Griezmann después de un pase en profundidad.
Min. 10''
Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Jon Moncayola (Osasuna).
Min. 6''
Falta de Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid).
Min. 6''
Jon Moncayola (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 6''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ante Budimir (Osasuna) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Catena.
Min. 4''
Falta de Ante Budimir (Osasuna).
Min. 4''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Mano de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 1''
Obed Vargas (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Lucas Torró (Osasuna).
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Empieza primera parte.
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Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento