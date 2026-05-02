Osasuna - Barcelona en directo

Min. '
Empieza segunda parte Osasuna 0, Barcelona 0.
Min. 45''
Final primera parte, Osasuna 0, Barcelona 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha escorado desde la izquierda. Asistencia de João Cancelo después de un pase en profundidad.
Min. 43''
Fuera de juego, Osasuna. Lucas Torró intentó un pase en profundidad pero Raúl Moro estaba en posición de fuera de juego.
Min. 41''
Mano de Ante Budimir (Osasuna).
Min. 40''
Mano de Lucas Torró (Osasuna).
Min. 38''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Joan García.
Min. 38''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ante Budimir (Osasuna) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Moi Gómez.
Min. 36''
Ante Budimir (Osasuna) remata al poste derecho, remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Moi Gómez tras un contraataque.
Min. 32''
Remate rechazado de Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gavi.
Min. 31''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Alejandro Catena.
Min. 30''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Raúl Moro.
Min. 26''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Roony Bardghji.
Min. 24''
Gavi (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 24''
Falta de Gavi (Barcelona).
Min. 24''
Raúl Moro (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Min. 22''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Javi Galán.
Min. 21''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Enzo Boyomo.
Min. 21''
Remate rechazado de Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. 19''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 19''
Jon Moncayola (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 17''
Valentin Rosier (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Se reanuda el partido.
Min. 15''
El juego está detenido (Osasuna).
Min. 13''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 12''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Jon Moncayola (Osasuna).
Min. 10''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 10''
Lucas Torró (Osasuna) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 10''
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 8''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Rubén García.
Min. 6''
Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).
Min. 6''
Alejandro Catena (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 6''
Remate rechazado de Ante Budimir (Osasuna) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 4''
Gavi (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Lucas Torró (Osasuna).
Min. 2''
Falta de Roony Bardghji (Barcelona).
Min. 2''
Javi Galán (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento