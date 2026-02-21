Osasuna - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 25
21 de Febrero de 2026 18:30 .h
1ª parte - Min. 37
1
0
Min. 38''
¡Gooooool! Osasuna 1, Real Madrid 0. Ante Budimir (Osasuna) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 37''
Thibaut Courtois (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 36''
Decisión del VAR: Penalti Osasuna.
Min. 34''
Penalti cometido por Thibaut Courtois (Real Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 34''
Penalti a favor del Osasuna. Ante Budimir sufrió falta en el área.
Min. 33''
Remate rechazado de Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 32''
Aimar Oroz (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 32''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 32''
Min. 32''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.
Min. 32''
Remate rechazado de David Alaba (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Dani Carvajal después de un pase en profundidad.
Min. 31''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 31''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sergio Herrera.
Min. 31''
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 30''
Remate fallado por David Alaba (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 28''
Ante Budimir (Osasuna) remata al poste derecho, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Javi Galán con un centro al área.
Min. 28''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Falta de Valentin Rosier (Osasuna).
Min. 27''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Víctor Muñoz con un centro al área.
Min. 26''
Remate rechazado de Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Aimar Oroz.
Min. 25''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 24''
Corner,Osasuna. Corner cometido por David Alaba.
Min. 24''
Remate rechazado de Valentin Rosier (Osasuna) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Rubén García.
Min. 23''
Remate fallado por Aimar Oroz (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rubén García.
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 20''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 20''
Min. 18''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Valentin Rosier.
Min. 18''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aimar Oroz.
Min. 17''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 17''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Valentin Rosier (Osasuna).
Min. 16''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Min. 14''
Fuera de juego, Real Madrid. Eduardo Camavinga intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 7''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Lucas Torró (Osasuna).
Min. 4''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 4''
Falta de Javi Galán (Osasuna).
Min. 2''
Falta de Javi Galán (Osasuna).
Min. 2''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento